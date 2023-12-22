В ООН назвали спекуляциями информацию о планах РФ по размещению оружия в космосе

Стефан Дюжаррик оценил информацию об "угрозе нацбезопасности США".

Информация о том, что Москва якобы планирует разместить собственное ядерное оружие в космосе, является спекуляциями СМИ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

То, что мы видим, - это спекуляции СМИ. У нас нет какой-либо информации по существу. <...> Естественно, генеральный секретарь призывает все страны избегать гонки вооружений в космическом пространстве. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ранее американский помощник главы государства Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил общественности о том, что проведет 15 февраля закрытый брифинг для руководства и ключевых комитетов Конгресса США. На этой встрече с законодателями обсуждалась тема новой угрозы для страны. Телекомпания ABCобъявила зрителям о том, что та угроза может быть связана с якобы имеющимися у Кремля планами разместить ядерное оружие в космосе. Авторы из газеты The New York Times со ссылкой на местных чиновников написали о том, что речь идет пока только о потенциальных планах России, так как такой сценарий "еще находится в стадии разработки".

Спикер Кнессета отказался от встречи с генсеком ООН из-за слов последнего о Газе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций