Стефан Дюжаррик оценил отказ израильского парламентария встречаться с Антониу Гутерришем.

Спикер израильского Кнессета (местного парламента) Амир Охана отменил запланированную встречу с генеральным секретарем Всемирной организации Антониу Гутерришем из-за высказываний последнего о необходимости немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что от отмене данного мероприятия генсек узнал только от сотрудников СМИ.

Мы узнали об отмене, когда позвонил один из ваших коллег и указал на заявление спикера, в котором говорится, что он отменяет встречу из-за заявлений генсекретаря на вчерашней пресс-конференции. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что издание The Times of Israel написало о том, что спикер Кнессета заявил, что хотел на рабочей встрече убедить генсека в правильности позиции руководства еврейского государства. Однако после очередного призыва Гутерриша к прекращению огня в Газе понял, что это бесполезно делать.

Генсек ООН не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций