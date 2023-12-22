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Генсек ООН не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным

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Стефан Дюжжарик назвал дело, которым обычно занимается Гутерриш дома.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш не смотрел интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил СМИ, что когда его начальник возвращается домой, то узнавать новости - это последнее, что он хочет видеть.

Генеральный секретарь не смотрел интервью. Вне зависимости от того, что показывают,  он погружен в чтение книг по истории Средневековья.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что интервью главы государства иностранцу Карлсону продлилось 2 часа 6 минут. За это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов ведущего проекта, считая различные уточнения со стороны собеседника. Пост с видеозаписью общения в социальных сетях набрал уже более 130 миллионов просмотров. 

В ООН заявили, что не в состоянии защитить журналистов в Газе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: оон, стефан дюжаррик, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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