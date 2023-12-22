В ООН заявили, что не в состоянии защитить журналистов в Газе

Стефан Дюжаррик оценил условия, в которых находятся сотрудники СМИ в зоне регионального конфликта.

Сотрудники ООН в секторе Газа не имеют какой-либо возможности защитить журналистов, работающих на территории палестинского анклава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что ранее Организация Объединенных Наций в публичном пространстве и частном общении говорила об обеспокоенности в отношении корреспондентов, их возможности выполнять работу на Ближнем Востоку без угрозы для здоровья и жизни.

Не думаю, что мы можем предпринять какие-либо действия на земле. Наши гуманитарные сотрудники, равно как и журналисты, находятся на передовой и заплатили за это своими жизнями. Как известно, более 150 наших сотрудников погибли в этом конфликте. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций