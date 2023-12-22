В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76

Стефан Дюжаррик оценил трагедию, которая произошла в Белгородской области.

В ООН не стали комментировать призыв РФ провести международное расследование инцидента со сбитым ракетой Patriot американского производства российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик призвал подождать, поступит ли от Москвы такой запрос. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, готовы ли профильные эксперты направить своих сотрудников на место трагедии.

Это очень общий вопрос. Давайте посмотрим, получим ли мы запрос и что он повлечет, и тогда мы сможем комментировать этот вопрос. У нас нет независимой информации о том, что произошло. Насколько мы понимаем, очевидно, что самолет потерпел крушение. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что ООН неоднократно выражала обеспокоенность по поводу "цикла эскалации" в этом региональном конфликте.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций