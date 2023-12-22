В ООН заявили о недопустимости изменения границ сектора Газа

Стефан Дюжаррик оценил планы Израиля по буферной зоне.

Изменений государственных границ сектора Газа быть не должно. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом специалист ответил на вопрос о позиции ООН относительно возможного территориального сокращения, происходящего в палестинском анклаве.

Мы считаем, что изменений в границах сектора Газа быть не должно. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее авторы из издания Financial Times написали о том, что вопрос создания буферной зоны между израильской территорией и сектором Газа остается предметом разногласий между еврейским государством и США. Политичские лидеры неоднократно говорили о том, что будут выступать против любых шагов, которые скажутся на уменьшении территории палестинского анклава. Сейчас руководство в Израиле официально не комментирует подробности своего плана по созданию буферной зоны.

Гутерриш направит в СБ ООН уведомление по Международному суду по Израилю.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций