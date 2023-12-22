Гутерриш направит в СБ ООН уведомление по Международному суду по Израилю

Стефан Дюжаррик зачитал комментарий генсека ООН.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш направит в Совет Безопасности уведомление с теми мерами, которые предписано выполнять еврейскому государству в связи с решением Международного суда в Гааге по конвенции о геноциде в отношении палестинского населения в секторе Газа. В ООН отметили, что постановления такого суда обязательны к исполнению всеми странами-членами согласно действующему Уставу. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Верит, что все стороны будут исполнять постановление суда. Генеральный секретарь направит Совету Безопасности уведомление по мерам, предписанным Международным судом. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Речь идет о том, что израильское руководство должно предпринимать все возможные усилия для того, чтобы не допускать действий, нарушающих конвенцию о геноциде в регионе конфликта. Также Антониу Гутерриш выделил отдельным пунктом то, что Израиль обязан обеспечить осуществление крайне необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций