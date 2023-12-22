ООН получила запрос России о списке погибших в Буче

Стефан Дюжаррик оценил слова Сергея Лаврова, сделанные на Совбезе.

Всемирная организация получила запрос Москвы на предоставление ей списка погибших в Буче Киевской области весной 2022 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова, который на заседании Совета по безопасности напомнил коллегам о то, что несмотря на многочисленные просьбы, ООН так и не передала перечень жертв трагедии.

Мы получили этот запрос. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее, в апреле 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил общественности о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области. Расследование ведется по статье 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил страны. В надзорном ведомстве уверены, что украинское министерство по обороне ради дискредитации деятельности российских военнослужащих и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы ролики из Бучи как доказательство массового уничтожения гражданского населения.

В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций