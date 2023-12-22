В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем

Стефан Дюжаррик рассказал об обсуждавшихся на мероприятии темах.

На встрече генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша и российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова во вторник, 24 января, стороны уделили особое внимание проблематике Ближнего Востока, а также теме исполнения американской стороной своих международных обязательств как принимающей штаб-квартиру ООН стороны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Стефан Дюжаррик.

На встрече с господином Лавровым большое внимание уделялось ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросам, связанным с принимающей стороной. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Москва неоднократно публично высказывала претензии в связи с недобросовестным исполнением Вашингтоном своих обязательств страны, принимающей штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. В частности, власти США неоднократно не выдавали визы российским дипломатам,которые должны были прибыть в страну по линии ООН.

В ООН заявили, что не располагают своей информацией по сбитому Ил-76.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций