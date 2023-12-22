Опрос: в Петербурге чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают мужчины

Выезд на шашлыки являются традиционным видом отдыха некоторых петербуржцев в майские праздники.

В Петербурге чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины. Об этом в ходе опроса узнали специалисты сервиса SuperJob.

Выезд на шашлыки являются традиционным видом отдыха некоторых петербуржцев в майские праздники. Так, 3 из 10 опрошенных будут сами жарить шашлыки, 5% респондентов приглашены к родственникам и друзьям. Ещё 6% успеют посетить несколько застолий: они и приглашены на шашлыки, и будут жарить сами; 10% ещё не решили для себя вопрос с планами на май. А вот 49% горожан не собираются на шашлыки в майские праздники.



Шашлыки больше любят мужчины: такое времяпрепровождение в майские праздники запланировали 46% из них против 36% среди женщин. Судя по опросу, самый популярный вид мяса для шашлыков – свинина. Из нее планируют жарить шашлык 46% опрошенных. Каждый четвертый респондент планирует использовать для шашлыка ассорти из разных видов мяса. Средние планируемые расходы на организацию майских шашлыков (с учетом всего: мяса, овощей, напитков и проч.) – 2500 рублей на человека.

Ранее петербуржцам рассказали, где можно безопасно пожарить шашлыки.

Фото: unsplash