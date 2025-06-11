Бюджет на шашлыки на майские в Петербурге составил более 3 тыс. рублей

Жарить мясо на майских праздниках собираются 25% опрошенных горожан.

Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Санкт-Петербурга и выяснил их планы на шашлыки в майские праздники. Самостоятельно жарить мясо намерены 25% опрошенных, 3% приглашены к родственникам или друзьям, а 7% ответили, что будут и сами жарить, и ходить в гости. При этом 44% горожан шашлычных планов не имеют.

Мужчины активнее женщин поддерживают шашлычные традиции. Реже всего от шашлыков отказывается молодёжь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы респонденты старше 45 лет. Чаще планами делились петербуржцы с доходом от 150 тысяч рублей в месяц. Наибольшую шашлычную активность проявляют семьи с детьми.

В мясных предпочтениях лидирует свинина — её выбирают 42% опрошенных. На втором месте ассорти из разных видов мяса (27%), на третьем — курица (12%). Средний бюджет на одного человека, включая мясо, овощи и напитки, в этом году составляет 3400 рублей.

