Стало известно, какие шашлыки предпочитают петербуржцы

При анализе предпочтений по полу выяснилось, что мужчины значительно чаще женщин выбирают шашлык из свинины и баранины, тогда как представительницы прекрасного пола чаще склоняются к курице и индейке.

Согласно исследованию службы по подбору высокооплачиваемых вакансий SuperJob среди жителей Петербурга, почти половина участников опроса (45%) отдают предпочтение шашлыкам из свинины, особенно ценится шейная часть. Второе место занял куриный шашлык, которого выбрали 21%, а замыкает тройку лидеров баранина, набравшая 16%.

Среди менее популярных видов мяса оказались говядина (7%) и индейка (6%). Лишь небольшой процент респондентов отметил другие варианты, такие как мясо кролика или утки (всего 2%).

При анализе предпочтений по полу выяснилось, что мужчины значительно чаще женщин выбирают шашлык из свинины и баранины, тогда как представительницы прекрасного пола чаще склоняются к курице и индейке. Однако даже среди женщин первое место удерживает свинина.

Что касается возрастных предпочтений, жители города старше 45 лет считают свинину лучшим выбором для приготовления шашлыков — ее выбрал практически каждый второй респондент данной возрастной группы. Шашлык из баранины также пользуется популярностью именно у старшего поколения (17%). Молодежь до 35 лет чаще выбирает курятину (29%).

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