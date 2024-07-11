Продажи мангалов и походной экипировки в Петербурге выросли почти в три раза

Начало весны 2026 года показало кратный рост спроса на товары для отдыха на природе.

По данным платформы Авито, в марте 2026 года в Санкт-Петербурге заметно выросли продажи товаров для отдыха на природе. В сегменте с перепродажи наибольшую динамику показали мангалы, плитки и горелки: их стали покупать в 2,7 раза чаще, средняя цена составила 4 304 рубля. Продажи походной посуды увеличились на 57% (средняя цена — 1 007 руб.), фонарей и ламп — на 44% (3 284 руб.), а походной мебели — на 14% (1 436 руб.). Также на 8% выросли продажи рюкзаков и экипировки (средняя стоимость — 3 679 руб.).

В сегменте новых товаров рост ещё более заметен: продажи мангалов, плиток и горелок взлетели в 2,9 раза, средний чек достиг 25 705 рублей. Продажи походной посуды среди новых изделий прибавили 7% (1 854 руб.).

Таким образом, петербуржцы активно готовятся к предстоящему сезону поездок и пикников. Лидером спроса остаётся оборудование для приготовления еды на открытом воздухе, а также туристическая экипировка.

Фото: pixabay