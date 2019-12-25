В России набор продуктов для шашлыка подорожал на 25%

За год средний чек на необходимые для приготовления шашлыка товары вырос на четверть.

Эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" сравнили средние чеки на покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля 2020 и 2021 годов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов, в среднем "шашлычный набор" обойдется россиянам в 1958 рублей. Это на 25% больше, чем в прошлом году. В 2020 году все эти товары можно было приобрести за 1561 рубль.

Авторы исследования уверены, что это говорит о возвращении спроса покупателей на эти виды товара. В прошлом году они не пользовались популярностью, так как люди сидели на изоляции дома.

Значительнее всего за год подорожали мангалы – на 48% до 977 рублей. Жидкость для розжига подорожала на 43% до 195 рублей, готовый набор мясного шашлыка – на 15% до 304 рублей, набора шампуров – на 5% до 254 рублей. Снизилась цена только на древесный уголь, в 2021 году он дешевле на 11%.

Накануне во время послания Федеральному собрания Владимир Путин заявил, что власти России не будут директивно устанавливать цены на продукты

Фото: pixabay