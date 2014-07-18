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Результаты экспертизы по крушению AZAL около Актау скоро могут объявить
Сегодня, 10:55
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Результаты экспертизы по крушению AZAL около Актау скоро могут объявить

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Генеральная прокуратура Азербайджана считает, что результаты экспертизы по расследованию о крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вблизи Актау в Казахстане, могут быть объявлены широкой аудитории в ближайшее время. Соответствующей информацией со СМИ поделился в ходе пресс-конференции в Баку начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймар Авазов.

Расследование продолжается в трех странах. Назначены около 100 экспертиз. Недавно азербайджанские специалисты были командированы в Казахстан, где они провели широкие обсуждения. Результаты экспертизы могут быть объявлены в ближайшее время.

Неймар Авазов, начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана

Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года. Трагедия произошла вблизи  города Актау, расположенного в западной части Казахстана. На борту, по данным от компании-перевозчика, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского ГУ МЧС выжившими стали 29 человек. В российском посольстве уточнили, что в числа выживших есть девять граждан РФ. В общей сложности на борту, согласно спискам, находились 16 наших соотечественников.

Азербайджан, РФ, Казахстан имели равный доступ при расшифровке самописцев AZAL.

Фото: Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) /  Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Теги: azal, авиакрушение, азербайджан, генеральная прокуратура, генпрокуратура, казахстан, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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