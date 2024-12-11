Азербайджан, РФ, Казахстан имели равный доступ при расшифровке самописцев AZAL

Канат Бозумбаев раскрыл подробности расследования авиакатастрофы.

При расшифровке самописцев с борта пассажирского самолета компании AZAL в Бразилии равный доступ к информации имели эксперты из Азербайджана, России и Казахстана. Соответствующее заявление перед журналистами на специальном брифинге сделал местный премьер-министр Канат Бозумбаев. Иностранный эксперт указал СМИ, что так называемые "черные ящики" хорошо сохранились. В настоящее время они расшифрованы в Бразилии и уже возвращены обратно в республику. Вопросам занимались представители компании CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий). Дополнительно Казахстан передал копии материалов, включая авиационные переговоры, российской и азербайджанской стороне. Чиновник из правительства добавил, что его республике "скрывать нечего".

Сохранны, расшифрованы, возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой Генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты сейчас. Нам скрывать нечего. Я имею в виду аудиопереговоры и прочие вещи. Канат Бозумбаев, премьер-министр Казахстана

Предварительные результаты расследования по AZAL представят на следующей неделе.

Фото и видео: YouTube / PrimeMinister_kz