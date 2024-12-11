Предварительные результаты расследования по AZAL представят на следующей неделе

Канат Бозумбаев раскрыл подробности изучения самописцев с упавшего борта.

Казахстанская комиссия по расследованию крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), обнародует предварительные результаты расследования на следующей неделе. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами рассказал местный премьер-министр Канат Бозумбаев. Он пояснил, что говорит о трагедии, которая произошла вблизи города Актау. Иностранный чиновник добавил, что обстоятельства крушения лайнера продолжают изучать специалисты из РФ, Азербайджана и представителей ICAO (Международная организация гражданской авиации) в Бразилии. Они занимаются расшифровкой черных ящиков или самописцев.

Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть будет опубликована министерством транспорта, потому что в течение 30 дней со дня авиапроисшествия ICAO - рекомендует. Канат Бозумбаев, премьер-министр Казахстана

Канат Бозумбаев отметил, что комиссия должна завершить свою работу в заложенные сроки.

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Фото и видео: YouTube / PrimeMinister_kz