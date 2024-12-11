В Казахстане ввели ограничения движения на 43 автодорогах в 15 областях из-за бурана

Часть территории страны накрыли гололедица и снегопад.

В связи с сильным ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана введено ограничение движения для транспортных средств. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники местной полиции. В видеообращении к участникам дорожного движения оперативники отметили, что мера коснется 15 областей и 43 дорожных полотна. Там синоптики прогнозируют сильный ветер, снегопад, гололедицу. Водителям, которые уже сейчас находятся в пути, сделаны рекомендации сделать остановку в ближайшем населенном пункте.

Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на более чем 6000 км, что составляет 25% от всей сети дорог указанной категории. Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Алибек Кениспаев, заместитель председателя комитета административной полиции МВД

В Казахстане полицейские напомнили гражданам о том, что информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить через официальный Telegram-канал "КазАвтоЖол", а также по телефонному номеру 1403.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ