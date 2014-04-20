Авиакомпания AZAL сохранит рейсы в Петербург после крушения крушения самолета Embraer 190

Временно прекращены полёты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приняла решение отменить ближайшие рейсы в семь российских городов после недавней катастрофы одного из своих самолётов в Казахстане.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что с 28 декабря временно прекращены полёты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Однако, как уточнили представители AZAL, рейсы в Петербург, Москву, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск будут выполняться по обычному графику.

Сообщение об отмене некоторых рейсов последовало вскоре после инцидента, когда самолёт AZAL, направлявшийся из Баку в Минеральные Воды, вынужден был вернуться обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.

Независимое азербайджанское информационное агентство Report передает, что решение об отмене рейсов в указанные российские города было принято Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, учитывая предварительные результаты расследования крушения самолёта Embraer и возможные риски для безопасности будущих полетов.

Фото: Telegram / AZAL - Azerbaijan Airlines