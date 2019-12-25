В России предупредили об опасности бесплатных VPN

Бесплатные VPN-сервисы могут собирать и продавать персональные данные и историю браузера рекламным платформам и мошенникам.

Владельцы бесплатных VPN-приложений могут зарабатывать на передаче личных данных россиян мошенникам. Соответствующее заявление пользователям социальных сетей сделали сотрудники правительственного сайта "Объясняем.рф". Речь идет о том, что такие сервисы не только не скрывают информацию о клиентах, но и могут передавать их аферистам для дальнейших преступных целей. Если приложение не требует оплаты, то, скорее всего, его владельцы зарабатывают, продавая данные пользователей. Проведенные исследования показывают, что значительная часть бесплатных VPN в России содержит шпионские модули для слежки за людьми. Дополнительно подобные онлайн-ресурсы выдают навязчивую рекламу, могут принудительно перенаправлять на сомнительные сайты, заражать гаджеты вирусами, перехватывать логины, пароли и банковские данные.

Не устанавливайте VPN из непроверенных источников. Наибольшую опасность представляют сервисы, которые рекламируют в мессенджерах или на сомнительных сайтах. сообщение от экспертов

Также важно следить за тем, доступ к какой личной информации запрашивает программа. VPNу для "обеспечения безопасности" не требуется доступ к телефонным контактам, СМС-сообщениям или геолокации.

Фото: Telegram / Объясняем.рф.