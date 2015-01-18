В МВД назвали возможный срок начала выявления по камерам машин без ОСАГО

Автоматизированная фиксация автомобилей без полиса ОСАГО на российских дорогах может начаться осенью 2026 года, после октября. Соответствующая информация приводится в официальном ответе от Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России на запрос члена комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова. Текст документа получили журналисты из новостного агентства "ТАСС". Эксперты пояснили, что фиксация такого вида нарушения стала возможной после принятия федерального закона, согласно которому водителей за езду без полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки.

Начало.... станет возможным по завершению работ, связанных с модернизацией сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (октябрь 2026 года). Олег Порташников, замначальника ГУОБДД МВД РФ

Евгений Машаров писал в своем запросе о том, что для добросовестных автовладельцев очень важно скорейшее внедрение системы выявления машин без полисов ОСАГО и наказание нарушителей.

