В России ущерб по ОСАГО начнут взыскивать с водителей

Эксперт сообщил о нововведениях, которые позволят государству избежать повышения страховых тарифов для законопослушных автолюбителей.

В Государственной думе России предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП, произошедших при отягчающих обстоятельствах. Журналисты телеканала "360.ru" сообщили о том, кто, кому и когда будет платить, а также для чего нужна такая законодательная инициатива и что нововведение должно изменить. Авторы материала объяснили, что на данный момент страховые компании имеют право взыскивать с водителей сумму расходов на возмещение ущерба пострадавших в ДТП, но при этом компании не всегда это делают. В том случае, если закон будет одобрен, то это условие войдет в обязанности страховщиков.

Известно, что статистика по требованиям лиц, выполнивших обязательство за другое лицо, в вопросе взыскания с него расходов, будет публиковаться Центральным банком. В этом случае российские компании будут отчитываться перед государственным финансовым регулятором в том, с кого и какие суммы взыскали за тот или иной период времени. Также Центробанк установит критерии, по которым страховщики будут обязаны требовать с водителей материальной компенсации. Под отягчающими обстоятельствами сейчас понимается управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также побег с места аварии, повторные нарушения, и прочее.

Сейчас страховой компании <...> иногда легче забросить такое дело, чем разыскивать виновника. А законопроект упрощает процедуру взыскания: уже не нужно подавать в суд и вести судебное дело, можно ограничиться судебным приказом, а это сокращает сроки взыскания очень сильно. Илья Новиков, руководитель страхового брокера "500-400 Страхование"

По мнению экспертов, целью законопроекта является не только контроль над деятельностью страховщиков, но также и избежание роста страховых тарифов. Власти стремятся добиться того, чтобы за серьезные автомобильные аварии расплачивались не законопослушные граждане, а именно нарушители. Однако в случаях массовых ДТП именно судебная инстанция будет определять вину участников и другие обстоятельства произошедшего. При этом сейчас чаще всего виновность устанавливают сотрудники ГИБДД, а виновным признается тот, кто нарушил правила дорожного движения (ПДД). В том случае, если их нарушили обе стороны, то речь идет об обоюдной вине.

Фото: Piter.tv