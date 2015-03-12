Петр Павел считает, что США должны больше делать в вопросе экономического давления на Россию.

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью для местного телеканала CNN Prima News о том, что лично убеждал американского коллегу Дональда Трампа ввести санкционное давление против России на летнем саммите НАТО в 2025 году. Таким образом иностранный политик описал беседу за торжественным ужином с лидером Белого дома. В мероприятии также были задействованы король Нидерландов Виллем-Александр, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, турецкий политический лидер реджеп Тайип Эрдоган и итальянский прем ьер-министр Джорджа Мелони.

Мы очень сплоченно и коллективно убеждали его в том, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию <…> Он пока сдержан, но понимает, что это очень эффективный инструмент. Петр Павел, президент Чехии

Напомним, что на прошлой неделе глава нашего государства Владимир Путин заявлял, что страны, вводящие санкции против России, делают хуже лишь самим себе с каждым новым пакетом антироссийских рестрикций и ограничений. Саммит НАТО проходил в период с 24 по 25 июня в Гааге. Как сообщала американская газета The Washington Post, организаторы мероприятия старались держать на расстоянии лидера киевского режима Владимира Зеленского и республиканца-главу США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к украинскому политику.

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Фото и видео: YouTube / CNN Prima NEWS