В СМИ рассказали об оценке Прагой потенциальных угроз после завершения украинского кризиса.

Чешское издание Novinky сообщило читателям о том, что местные спецслужбы ищ Праги готовятся к возвращению военнослужащих с украинской территории. По информации от иностранного СМИ, власти в республике также создали рабочую группу для оценки потенциальных угроз после завершения регионального конфликта. Журналисты в статье упоминают о том, что сейчас европейское государство не только заинтересовано в своих гражданах, которые воевали на стороне киевского режима, но также и в украинских солдатах, желающих приехать в Чехию к своим родственникам. Отмечается, что вернувшиеся военные,в частности, могут испытывать ряд проблем и трудностей с адаптацией, поэтому будут нуждаться в поддержке со стороны национального правительства.

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