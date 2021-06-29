Фидиас Панайоту объяснил, почему коллективному Брюсселю следует изменить позицию по внешней политике в адрес России.

Европейский парламент начал расследование поездки в Москву группы региональных депутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление через социальные сети сделал кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту. Эксперт пояснил, что политическое преследование касается пяти его коллег, включая законодателей из Словакии, Германии, Чехии, Кипра. Ранее иностранцы прибыли в столицу России для того, чтобы публично заявить о своем несогласии с политикой Евросоюза и Европарламента в отношениях с Кремлем. С коллегами встретился председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и другие депутаты.

Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился европарламенту, он начал уже расследование против нас. Фидиас Панайоту, кипрский блогер-депутат ЕС

Иностранец сообщил аудитории в видеоролике о том, что ряд евродепутатов устал от внешней политики Брюсселя. По его словам, единственное, что ЕС предпринимает для того, чтобы решить вопрос с вооруженным конфликтом на Украине за последние три года, это только оказывает военную помощь киевскому режиму для того, чтобы ВСУ сражались с русскими солдатами. В своей публикации в соцсетях депутат-блогер назвал русских братьями. По его словам, прямое противостояние с Россией - это зло, так как страна долгие годы была международным союзником. Он призыал коллег начать мирные переговоры и оказать давление на политические элиты из ЕС, чтобы те изменили свою позицию.

Русские - наши братья, у нас общая религия, общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Россию после начала СВО. Фидиас Панайоту, кипрский блогер-депутат ЕС

В другом ролике на английском языке блогер напомнил подписчикам о том, что его позиция относительно украинского кризиса всегда была очень ясной. Кипрский депутат полагает, что ЕС должен сосредоточиться не на том, чтобы послать как можно больше оружия украинской армии, потому что очевидно, что это не положит конец кровопролитию, а только увеличивает риск ядерной войны.

Вместо оружия Евросоюз должен сосредоточиться на дипломатии. Я действительно верю, что ЕС должен быть миротворцем, это наш континент и мы должны решать нашу судьбу. Фидиас Панайоту, кипрский блогер-депутат ЕС

Видеозапись на английском просмотрели более 630 тысяч человек. Сейчас ролик собрал пять тысяч лайков.

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Fidias Cyprus