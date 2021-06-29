Еврокомиссар Йоргенсен: ЕК будет требовать отказа от газа РФ и после мира на Украине

Дан Йоргенсен заметил, что не может забегать в своем выступлении так далеко в будущее.

Европейская комиссия (ЕК) будет требовать от стран-членов Евросоюза отказа от российских энергетических ресурсов и после завершения регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал европейский комиссар по энергетическим вопросам Дан Йоргенсен по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС, организованную на территории Польши. Местные журналисты задали иностранному эксперту вопрос о том, планирует ли коллективный Брюссель закупать у Москвы природный газ в случае, если Кремль и Банковая заключат друг с другом перемирие.

Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов. Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине. Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике

Напомним, что Еврокомиссия на прошлой неделе представила общественности собственный план по полному отказу от российских энергоресурсов, в первую очередь СПГ и ядерного топлива, к концу 2027 года. Теперь данный документ должны утвердить страны-члены ЕС.

ЕК утверждает, что не готовит санкции на случай отказа от прекращения огня.

Фото и видео: European Commission