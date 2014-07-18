Трамп: Байден не понял бы происходящее, если бы его привлекли по делу об автоподписи

Глава США оценил работу своего предшественника на должности президента.

Бывший американский президент-демократ Джо Байден был бы не в состоянии осознать происходящее с ним в случае привлечения его к ответственности по уголовному делу об автоподписи документов. Соответствующее заявление сделал действующий лидер Белого дома Дональд Трамп в беседе с местными журналистами на борту самолета. Иностранный политик охарактеризовал своего предшественника как худшего главу государства в истории. Он также раскритиковал Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего. По словам Дональда Трампа, высокой оценки на должности президента достоин только он сам.

Байден помиловал многих. Единственный человек, которого он не помиловал. Не знаю, сделал бы я с ним то, что он сделал со мной. Проблема заключается в том, что он бы не понял, что происходит. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 5 июня Дональд Трамп издал указ начать расследование о состоянии здоровья Джо Байдена во время его нахождения в должности президента США, а также использовании автопера его помощниками для подписания правительственных документов. Ранее лидер Белого дома указал СМИ, что указы Джо Байдена о помиловании примерно 2,5 тысяч лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы из-за того, подписаны автопером без ведома экс-президента.

Трамп не допускает возможности отсрочки вступления в силу торговых пошлин.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX