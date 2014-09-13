Вице-президент США считает, что власти Тегерана не решатся навредить собственной экономике.

Тегеран столкнется с огромными экономическими трудностями в том случае, если решится на перекрытие движения судов по Ормузскому проливу. Соответствующее заявление в интервью американским журналистам с телеканала NBC News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс при администрации президента-республиканца Дональда Трампа. Иностранный чиновник отметил, что подобный шаг станет для Ирана самоубийственным.

Вся их экономика зависит от Ормузского пролива. Если они хотят уничтожить свою экономику и создать перебои в мировой торговле, то да, им стоит перекрыть пролив. Пойдут ли они на это? Не думаю, что в подобных мерах есть какой-то смысл. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Напомним, что в воскресенье, 22 июня, некоторые западные СМИ уведомили свою аудиторию, что местный парламент в Иране, по некоторым данным, высказался за перекрытие пролива. Далее вопрос может перейти на рассмотрение иранского верховного совета по национальной безопасности. Через Ормузский пролив проходит множество маршрутов по морской перевозке нефти и газа. Глава РФПИ, специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев полагает, что закрытие Ормузского пролиа приведет к нефтяному шоку на геополитичкской арене.

Вэнс назвал безумием оказание военной помощи Украине при Байдене.

Фото и видео: YouTube / NBC News