Американский вице-президент Джей Ди Вэнс при администрации президента-республиканца Дональда Трампа подверг критике руководителей Белого дома при нахождении на высшем государственном посту экс-лидера Джо Байдена за выделение Вашингтоном военной помощи киевскому режиму за нежелание добиваться дипломатического урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе общения с местным стендап-комиком Тео Воном. Высокооставленный гость программы заметил, что сейчас чиновники в США стремятся решить проблему и спасти многие жизни.
Если нет, то все равно стоило попытаться... При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине $300 млрд.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США
Мерц в ответ на критику Маска заявил, что Германии не нужны лекции.
Фото и видео: YouTube / Theo Von
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