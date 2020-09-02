Вэнс назвал безумием оказание военной помощи Украине при Байдене

Вице-президент США негативно оценил политику США по украинскому кризису при администрации Джо Байдена.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс при администрации президента-республиканца Дональда Трампа подверг критике руководителей Белого дома при нахождении на высшем государственном посту экс-лидера Джо Байдена за выделение Вашингтоном военной помощи киевскому режиму за нежелание добиваться дипломатического урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе общения с местным стендап-комиком Тео Воном. Высокооставленный гость программы заметил, что сейчас чиновники в США стремятся решить проблему и спасти многие жизни.

Если нет, то все равно стоило попытаться... При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но при этом совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине $300 млрд. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Мерц в ответ на критику Маска заявил, что Германии не нужны лекции.

Фото и видео: YouTube / Theo Von