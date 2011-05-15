В Германии считают, что создают процветающую демократию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг критику со стороны американского миллиардера, основателя компаний SpaceC и Tesla Илона Маска, а также вашингтонской администрации при президенте-республмканце Дональде Трампе относительно ситуации в ФРГ. В эфире американского телеканала Fox News европейский политик из Берлина, который прибыл в США с рабочим визитом, отреагировал на слова ведущей программы прокомментировать критику в отношении ФРГ. Речь зашла об обвинениях не только со стороны Илона Маска, но также со стороны государственного секретаря Марко Рубио. Глава немецкого правительства заметил, что его стране не нужны советы со стороны.

У нас свобода слова. Все могут претендовать на избрание в парламент. Так что нам не нужны лекции извне. Мы справляемся сами. Германия является зрелой демократией. Мы многим обязаны американцам после Второй мировой войны, но вместе с тем мы доказали более чем за 75 лет, что мы являемся очень стабильной демократией. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Напомним, что в текущем году Илон Маск активно комментировал внутриполитические события в Германии. Иностранный бизнесмен называл бывшего канцлера Германии Олафа Шольца шутом и говорил, что только партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти страну от грядущего кризиса. Вице-президент США Дждей Ди Вэнс в начале мая 2025 года выразил уверенность в том, что власти из Берлина пытаются уничтожить "АдГ". Представитель Белого дома выступил с этим заявлением после того, как Федеральное ведомство по охране Конституции Германии классифицировало "Альтернативу для Германии" как правоэкстремистскую организацию. Власти сочли, что идеология данного движения совместима с демократическими свободами.

В Германии прокомментировали удары Киева по российским аэродромам.

Фото и видео: YouTube / Fox News Clips