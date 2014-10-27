Тино Крупалла рассказал об ожиданиях Берлина от встречи Мерца и Трампа.

Удары по российским военным аэродромам свидетельствуют о намерении киевского режима играть стратегическую роль в прокси-войне стран-членов Североатлантического альянса. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Берлине сделал сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. Иностранный политик добавил, что американский президент-республиканец Дональд Трамп, вероятно, не был уведомлен заранее о той операции, что организовали Вооруженные силы Украины. В ФРГ в связи с ситуацией отметили, что под вопросом и сомнение м находится мнение о том, что с действующим правительством на Банковой возможен какой-либо компромисс.

Атаки Украины на российские бомбардировщики большой и средней дальности, безусловно, не способствовали состоявшимся переговорам. Украина фактически подтвердила, что намерена играть стратегическую роль в прокси-войне. Тино Крупалла, эксперт из ФРГ

Тино Крупалла полагает, что канцлеру Фридриху Мерцу предстоит большая работа во время его рабочей поездки в Вашингтон для того, чтобы действительно представить Белому дому европейскую точку зрения относительно того, что этот региональный кризис между Москвой и Киевом должен прекратиться как можно скорее. Немецкий политик полагает, что речь следует вести том, как сторонам конфликта можно быстрее прийти к прочному мирному решению, а не тянуть время, как это уже было ранее при Минских соглашениях.

Мерц заявил, что не будет препираться с Трампом, пишет Bloomberg.

Фото и видео: YouTube / AfD-Fraktion Bundestag