Специалисты из Германии дали канцлеру рекомендации перед посещением Белого дома и встречей с главой США.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что не будет пререкаться с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в ходе официальной личной встречи, в отличие от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Речь идет о ситуации, когда украинский политик в феврале 2025 года вступил в словесную перепалку с коллегой из Белого дома. Соответствующую информацию передает новостное агентство The Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского. материал The Bloomberg

Напомним, что Фридрих Мерц запланировал рабочее мероприятие при участии Дональда Трампа на 5 июня. Глава немецкого правительства отправится в Вашингтон для того, чтобы обсудить с американским партнером региональный конфликт на Украине, Ближний Восток, а также торговые отношения. Авторы из The Bloomberg заметили, что эксперты рекомендовали европейскому политику позволить лидеру Белого дома говорить большую часть времени, а также стараться не перебивать принимающую сторону. В том случае, если это все же надо будет сделать, то затем важно сгладить ситуацию комплиментом.

Мерц допустил поставки Taurus Украине.

Фото: YouTube / Friedrich Merz