Канцлер Германии указал на условие, которое придется выполнить киевскому режиму.

Поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины находятся "в области возможного", однако для начала от киевского режима потребуется длительное обучение украинских военнослужащих использованию этой немецкой техники. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью местному телеканалу ZDF. Иностранный политик добавил, что обучение для ВСУ может занять достаточно долгий период времени.

Конечно, это в области возможного. Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня. Фридрих Мерц, канцлер Германии

В понедельник, 26 мая, Фридрих Мерц сказал в интервью для телеканала WDR сообщил о том, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. По его словам, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели, расположенные на российской территории. Во вторник, 27 мая глава кабинета министров ФРГ отметил публично, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после рабочего визита в ФРГ в среду, 28 мая, заявил в интервью местному телеканалу RTL о том, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, однако глава государства отказался раскрыть детали проводимой работы.

Зеленский заявил, что Киев и Берлин работают над поставками Taurus.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten