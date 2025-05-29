Глава Украины раскрыл сведения о работе над поставками для ВСУ немецкого дальнобойного оружия.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу RTL о том, что Киев и Берлин в настоящее время "работают" над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus для Вооруженных сил Украины. Однако иностранный политик отказался раскрыть для широкой аудитории детали. Гость эфира объяснил свое решение тем, что он обещал это канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и сдержит свое слово, данное союзнику.

Вопрос Taurus обсуждался в двух разговорах между мною и канцлером. Мы работаем в этом направлении, но я не могу раскрыть больше деталей – я пообещал это канцлеру и держу слово. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что 28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил после рабочей встречи с Владимиром Зеленским о том, что Берлин поддержит Киев в разработке собственного дальнобойного оружия. По поводу поставок Taurus немецкого производства для ВСУ Фридрих Мерц публично не высказывался. Комментируя такое заявление международных союзников Украины, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину о том, что действия ФРГ мешают мирным усилиям по переговорному процессу, однако Москва рассчитывает на продолжение украинского урегулирования, несмотря на провокации извне.

Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта с Россией.

Фото и видео: YouTube / ntv Nachrichten