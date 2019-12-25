Глава Украины раскрыл варианты места, в котором может произойти новый раунд переговоров между Киевом и Москвой.

лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что региональный конфликт с Россией может продлиться еще год. Слова украинского политика привели местные журналисты из издания "Страна" в собственном Telegram-канале. Ранее глава государства упоминал о том, что сейчас Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения диалога с Москвой. Эксперт добавил, что Кремль предложил белорусскую территорию в качестве площадки для рабочей встречи, однако от такого решения Киев отказался. Владимир Зеленский добавил, что "оттуда летели ракеты и заходили войска". Однако лидер страны согласен с необходимостью проведения мероприятия на "нейтральной площадке". В частности, сейчас рассматриваются такие варианты как Турция, Ватикан.

Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились друг с другом передать конкретные предложения по режиму прекращению огня и произвести обмен военнопленных по формуле "1000 на 1000".

Зеленский вновь призвал США усилить санкции против России.

Фото: YouTube / Офіс Президента України