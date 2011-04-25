Глава Украины призвал Вашингтон давить на банковскую сферу в России.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил в понедельник о том, что в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против Москвы на фоне начавшихся переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Иностранный политик указал местным СМИ на брифинге, что19 мая дважды общался по телефону с президентом США.

Я попросил Трампа, если видение о прекращении огня российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить... Обсудил возможность сильных и серьезных санкций. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры между украинской и российской делегацией в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник российского президента Владимир Мединский, возглавляющий наших представителей, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

Зеленский фактически отказался обсуждать отказ Киева от вступления в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України