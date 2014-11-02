Правонарушителей задержали в парке "Сосновый бор".

В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

По данным ведомства, полуголый мужчина и его приятели зашли в гипермаркет, взяли неоплаченную алкогольную продукцию, мангал и шашлык, затем вышли из помещения. Правонарушителей задержали в парке "Сосновый бор". Один из них пытался сбежать, но повредил руку после того, как перелез через забор.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала двух женщин, совершивших в Подольске кражу на 2 млн рублей.

Видео: Telegram / Росгвардия. Московская область