В ходе личного досмотра у задержанных изъяли краденые золотые изделия.

Полиция задержала двух женщин, совершивших в Подольске кражу на 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел у дома на улице Веллинга. Одна из злоумышленниц увидела, как 82-летний пенсионер споткнулся и упал возле подъезда. Она подошла к нему, представилась медсестрой и предложила помочь дойти до квартиры. Следом за ними в подъезд вошла ее сообщница. Пока одна женщина отвлекала пенсионера на кухне, другая незаметно пробралась в помещение и похитила из шкафа ювелирные украшения с деньгами.

Полицейские вышли на след похитительниц и застали их на автовокзале. В ходе личного досмотра у задержанных изъяли краденые золотые изделия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае полицейские пресекли поездку нетрезвого водителя.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА