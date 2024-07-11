В отношении мужчины составили административный протокол.

В Красноярском крае полицейские пресекли поездку нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Подтесово. По данным следствия, сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании улиц обратили внимание на стоящий посреди проезжей части автомобиль ВАЗ. Легковушка начала движение, когда полицейские начали к ней подходить, но через несколько метров остановилась по их требованию.

У водителя заметили явные признаки опьянения. Он объяснил, что направлялся в гости к подруге и употреблял только газированную воду. Однако алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,31 мг/л этилового спирта. В отношении мужчины составили административный протокол. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

Видео: ГУВД по Красноярскому краю