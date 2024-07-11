В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

В Удмуртии устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел 10 июля на 17-м километре трассы Воткинск – Кельчино – граница с Пермским краем. По предварительной информации, водитель "Lada Granta" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "Setra". В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Среди находившихся в автобусе более 40 пассажиров 18 получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

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Виидео: МВД по Республике Удмуртия