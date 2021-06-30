В результате ДТП погибла одна женщина.

В Рязанской области маршрутка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 9 июля на автомобильной дороге М-5 на территории Рыбновского района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля столкнулся с маршрутным такси "Рыбное-Рязань". В результате ДТП погибла одна женщина. Еще шесть человек пострадали. Правоохранительными органами организована процессуальная проверка.

Ранее мы сообщали, что в ДТП в Запорожской области погибли пять человек.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ