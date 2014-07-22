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В ДТП в Запорожской области погибли пять человек

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Двое пострадавших помещены в областную больницу.

В ДТП в Запорожской области погибли пять человек. Об этом сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 9 июля на трассе Москва-Симферополь. По словам Сигуты, микроавтобус перевозил людей, которые отправлялись на операцию. Внутри транспортного средства находились семь человек. Двое пострадавших в результате ДТП помещены в областную больницу.

Ранее мы сообщали, что в Туве задержан нетрезвый угонщик, который, уходя от погони, совершил несколько ДТП.

Видео: Telegram / Андрей Сигута

Теги: дтп, жертвы, запорожская область, микроавтобус, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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