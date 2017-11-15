В Туве задержан нетрезвый угонщик, который, уходя от погони, совершил несколько ДТП

Мужчина воспользовался тем, что владелица машины оставила ключи в замке зажигания.

В Туве российские правоохранительные органы задержали нетрезвого угонщика, который, совершил несколько автомобильных аварий в тот момент, пока пытался скрыться от погони. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний неоднократно судимый житель города Кызыл. Мужчина воспользовался тем, что владелица транспортного средства отлучилась в магазин за покупками, оставив ключи в замке зажигания машины. Таким образом преступник без проблем завёл легковушку и уехал на ней прямо на глазах у собственницы.

Ориентировка на машину была передана наружным службам полиции. Через некоторое время полицейские обнаружили указанный автомобиль в районе левобережных дачных обществ города. Заметив стражей правопорядка подозреваемый попытался скрыться. пресс-слкжба МВД РФ

Во время погони водитель преследуемой легковушки грубо нарушал правила дорожного движения. Шофер едва не сбил маленького ребёнка, а также совершил два ДТП. В дальнейшем вблизи торгового центра "Пять звезд" мужчина допустил столкновение со стоящим в попутном направлении автомобилем, а затем остановил свое движение. Подозреваемого сразу же задержали. Оперативники установили, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В дополнении к этому местный житель не имеет водительского удостоверения. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, а также составлены административные протоколы.

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Фото и видео: МВД Медиа