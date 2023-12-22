Музыкальная традиция "Императорский полдень" возобновлена в Петербурге

Отмечается, что в течение всего лета, каждое воскресенье, сразу после полуденного выстрела пушки с Петропавловской крепости, будет распахиваться обращенное в сторону Дворцовой площади окно Государственной академической капеллы Петербурга.

В Петербурге 28 апреля официально открылся летний туристский сезон. По случаю в городе на Неве возобновили музыкальную традицию "Императорский полдень", передает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что в течение всего лета, каждое воскресенье, сразу после полуденного выстрела пушки с Петропавловской крепости, будет распахиваться обращенное в сторону Дворцовой площади окно Государственной академической капеллы Петербурга. Появившиеся в нем музыканты в мундирах XIX века дадут маленький концерт.

Традиция продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в городе на Неве, которая уходит корнями во времена Петра I. Ее возобновили 2 года назад – в год 350-летия императора.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков "Турбарометра Санкт‑Петербурга", с 27 апреля по 12 мая в город намерены приехать около 850 тыс. туристов.

Видео, фото: Telegram / Капелла Санкт-Петербурга