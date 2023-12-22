Глава капеллы Ольга Хомова получила знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Сегодня она отмечает юбилей.

Губернатор Петербурга поздравил генерального директора Государственной академической капеллы Ольгу Хомову с 60-летием, передает пресс-служба Смольного 4 марта.

Ольга Хомова руководит капеллой второй десяток лет. Глава дала ей "новую жизнь как современному просветительскому центру". Именинница организовала фестиваль "Дворы Капеллы" – одно из ярких уличных мероприятий.

За вклад в развитие культуры и музыкального искусства Ольга Хомова получила знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

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Фото: сайт Государственной академической капеллы Петербурга