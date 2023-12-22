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Глава капеллы Ольга Хомова получила знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"
Вчера, 23:16
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Глава капеллы Ольга Хомова получила знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

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Сегодня она отмечает юбилей.

Губернатор Петербурга поздравил генерального директора Государственной академической капеллы Ольгу Хомову с 60-летием, передает пресс-служба Смольного 4 марта.

Ольга Хомова руководит капеллой второй десяток лет. Глава дала ей "новую жизнь как современному просветительскому центру". Именинница организовала фестиваль "Дворы Капеллы" – одно из ярких уличных мероприятий. 

За вклад в развитие культуры и музыкального искусства Ольга Хомова получила знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге наградили победителей конкурса "Доверие потребителя – 2023".

Фото: сайт Государственной академической капеллы Петербурга

Теги: государственная академическая капелла, ольга хомова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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