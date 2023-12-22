В Петербурге наградили победителей конкурса "Доверие потребителя – 2023"

Общественный независимый конкурс на рынке недвижимости проводится уже в 16-й раз и по традиции поддерживается правительством города и области.

В Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Доверие потребителя – 2023". Гостями вечера стали представители власти, руководители девелоперских компаний, банков, риэлторских агентств и профильных общественных объединений.

Общественный независимый конкурс на рынке недвижимости проводится уже в 16-й раз и по традиции поддерживается правительством города и области.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в 2023 году на Конкурс было заявлено 176 участников: банков, строительных компаний, риэлторских агентств, ЖК, апартаментов и проектов загородного домостроения.

Победителей выбирают в ходе многоступенчатого отбора по итогам интернет- и экспертного голосования. Главными критериями для оценки объектов являются качество проектирования и строительства, транспортная доступность, благоустройство и наличие инфраструктуры.

На церемонии каждому из победителей вручили диплом и высшую награду конкурса – знак "Доверие потребителя".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"