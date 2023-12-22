Путину доложили о смерти Навального*

Политический деятель после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти основателя ФБК* Алексея Навального*. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Информация о смерти Навального* в колонии была передана из Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По предварительным данным, бывший политический деятель после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. В учреждение оперативно прибыли медики, но спасти Навального не удалось. Заключенный скончался.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией*) - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории России

*Внесён в реестр террористов и экстремистов.

Фото: сайт Кремля