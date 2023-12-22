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Путину доложили о смерти Навального*
Сегодня, 14:48
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Путину доложили о смерти Навального*

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Политический деятель после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял  сознание. 

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти основателя ФБК* Алексея Навального*. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Информация о смерти Навального* в колонии была передана из Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По предварительным данным, бывший политический деятель после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял  сознание. В учреждение оперативно прибыли медики, но спасти Навального не удалось. Заключенный скончался.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией*) - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории России

*Внесён в реестр террористов и экстремистов.

Фото: сайт Кремля

Теги: информация о смерти навального, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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