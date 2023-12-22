Иностранец прокомментировал гибель оппозиционера в России.

За смертью российского оппозиционера Алексея Навального* может стоять Украина. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале. Ведущий подкаста заявил гостю о том, что заключенный мог скончаться ради выгоды киевского режима, так как эта трагедия принесет выгоду стране в ходе регионального конфликта с Москвой.

Они убили дочь Александра Дугина... Да, это возможно. Такер Карлсон, журналист

Напомним, что россиянка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля. Инцидент произошел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Представители ФСБ что за преступлением стоят спецслужбы киевского режима, а исполнителем заказного убийства стала гражданка Украины Наталья Вовк.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Такер Карлсон рассказал, как Байден сможет победить на выборах.

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman