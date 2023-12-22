Такер Карлсон рассказал, как Байден сможет победить на выборах

Иностранец оценил поведение президента США.

Американский президент Джо Байден не может нормально ни говорить, ни ходить, поэтому единственный шанс для него переизбраться на грядущих выборах главы государства в США - фальсификация. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале. В рамках беседы гость шоу назвал действующего лидера Белого дома, члена Демократической партии "дряхлым". Он упрекнул политика в том, что его победа может стать просто шуткой над демократией.

Дряхлый человек не может быть избран в самой могущественной стране мира, только если не будет фальсификации. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации.

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman