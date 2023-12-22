Такер Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации

Журналист рассказал о том, что спецслужбы следят за его деятельностью.

Такер Карлсон в эфире подкаста обвинил американское правительство в "сливе" информации о его личной встрече с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России. Соответствующее заявление иностранный журналист сделал в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале. Гость шоу уточнил, что его соотечественник не хотел, чтобы их встреча в Москве была предана огласке.

Единственная причина, по которой я вам это рассказываю... Semafor... сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране. Такер Карлсон, журналист

Сотрудник СМИ пояснил, что также стоит говорить о начавшихся у него проблемах с телефоном, о которых он впервые понял несколько лет назад, во время его рабочего визита в Северную Корею. После этого Такер Карлсон провел беседу с одним из сотрудников Совета по национальной безопасности США. Этот человек, по словам иностранца, знал о том, что смартфон представителя СМИ отслеживается южнокорейским правительством. В Сеуле предполагали, что Такер Карлсон общается с политиком Дональдом Трампом, который на тот момент был лидером Белого дома.

Такер Карлсон назвал преступлением срыв Джонсоном переговоров по Украине.

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman